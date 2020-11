Torcida do Flamengo pede demissão de treinador: ‘Fora, Dome’

Confira as reações da torcida rubro-negra após a goleada pelo Atlético-MG

Alexandre Vidal/CRF/Divulgação Domènec Torrent está sendo pressionado pela torcida do Flamengo



A torcida do Flamengo está completamente insatisfeita com o trabalho apresentado pelo espanhol Domènec Torrent à frente do clube. Após a goleada sofrida para o Atlético-MG, no último domingo, 8, muitos torcedores do Rubro-Negro foram às redes sociais pedir a saída do clube – a palavra “demissão” está entre os assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta segunda-feira, 9. A revolta dos flamenguistas acontece dois dias antes do confronto diante de ida do São Paulo, que acontecerá no Maracanã e é válido pelas quartas de final da Copa do Brasil.

“O único lado bom que eu espero dessa goleada é a demissão do técnico”, escreveu um torcedor no Twitter. O descontentamento também remete às escolhas feitas pelo treinador espanhol. Na partida de ontem, por exemplo, Gustavo Henrique foi mantido entre os titulares, algo que não agradou a Nação Rubro-Negra. “Dome mandou o Gabriel Noga pro sub 20 e deixou o Gustavo Henrique como titular. Isso é um ABSURDO! Justa causa pra demissão!”, comentou outro técnico.

Na madrugada desta desta segunda-feira, o elenco do Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro sendo alvo de protestos de alguns torcedores. Além disso, o muro da sede do clube foi pichado – “Fora Dome” foi uma das frases encontradas nas instalações da agremiação carioca. O treinador, no entanto, garantiu, em entrevista coletiva, que acredita no seu trabalho e que não está preocupado com uma possível demissão.

O Flamengo, atualmente, é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Nas últimas duas rodadas, a equipe acabou sofrendo duas duras goleadas para São Paulo e Atlético-MG, desperdiçando a chance de assumir a liderança do torneio. Ainda assim, o time segue vivo na Copa do Brasil (está nas quartas de final) e na Copa da Libertadores (enfrentará o Racing, da Argentina, nas oitavas de final).

Dome mandou o Gabriel Noga pro sub 20 e deixou o Gustavo Henrique como titular. Isso é um ABSURDO! Justa causa pra demissão! — Hokage do Fla (@hokagedofla) November 8, 2020