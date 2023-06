Atlético-MG anuncia saída do técnico Eduardo Coudet

Time mineiro informou que a decisão de deixar o comando da equipe foi do argentino; torcida pressionava após eliminação na Copa do Brasil

MAX PEIXOTO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Apesar da boa campanha na Libertadores e Brasileiro, torcida estava cobrando a derrota na Copa do Brasil



O Atlético-MG informou neste domingo, 11, que Eduardo Coudet não é mais técnico da equipe. A decisão foi tomada no sábado, 10, após o empate contra o Red Bull Bragantino. “Ontem, dia 10/06/2023, no vestiário do Mineirão, após o jogo contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador Eduardo Coudet comunicou a todos os presentes sua decisão de sair do Clube; Diante do fato, Coudet não é mais o nosso treinador”, disse o clube em nota. A situação do argentino no time mineiro estava tensa após a eliminação na Copa do Brasil para o Corinthians. Mesmo com a boa campanha na Libertadores e Brasileiro, a torcida estava pressionando o técnico por causa da eliminação. Coudet não escondia seu descontentamento com algumas coisas do clube. Em abril, após a derrota para o Libertad (PAR), nas Libertadores, o treinador dirigiu críticas à diretoria.