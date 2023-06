São Paulo x Palmeiras: Abel Ferreira enfrenta rival ‘mais chato’ e busca primeira vitória contra Dorival Jr. 

Apesar do bom retrospecto em clássicos contra Corinthians e Santos, desde a chegada do técnico português, o Verdão costuma ter dificuldades em duelos diante do Tricolor paulista

RICARDO MOREIRA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Arboleda fraturou o tornozelo esquerdo na vitória do São Paulo contra o Palmeiras



Atual campeão do Brasileiro, invicto na competição e embalado, o Palmeiras terá mais um “teste de fogo” neste domingo, 11, diante do São Paulo, no Morumbi, em confronto válido pela décima rodada. Apesar do bom retrospecto em clássicos conta Corinthians e Santos desde a chegada de Abel Ferreira, o Verdão costuma ter dificuldades em duelos diante do Tricolor paulista. Sob o comando do técnico português, o Alviverde enfrentou os são-paulinos 16 vezes, colecionando cinco triunfos, seis empates e cinco derrotas. Fora a igualdade no número de vitórias, os duelos eliminatórios também são parelhos. Em duas finais de Paulistão, cada lado saiu com o título uma vez. Já em mata-matas, os palmeirenses avançaram no Choque-Rei da Libertadores 2021, enquanto os tricolores despacharam os palestrinos na Copa do Brasil 2022 (veja o retrospecto completo ao final da matéria).

Mais do que encarar uma “pedra no sapato”, Abel Ferreira também busca a primeira vitória sobre Dorival Júnior, atual comandante do São Paulo. Até o momento, os técnicos se enfrentaram duas vezes, com uma vitória do brasileiro e outro empate. No primeiro encontro, realizado na rodada inaugural do Brasileirão 2022, o palmeirense recebeu o Ceará de Dorival e foi derrotado em pleno Allianz Parque. Na mesma competição, já pela 23ª rodada, o Verdão voltou a medir forças com Dorival, desta vez no Flamengo. O resultado foi uma igualdade em 1 a 1, também na arena palmeirense (confira mais detalhes abaixo). Para manter a invencibilidade no Brasileirão e superar o rival, porém, Abel terá problemas no sistema defensivo. Além de ainda não contar com Murilo, zagueiro com problema no ombro, o técnico não terá Gustavo Gómez à disposição. Na vitória sobre o Coritiba, no último fim de semana, o capitão recebeu o terceiro cartão amarelo. Do outro lado, o Tricolor permanece com o departamento médico cheio. As baixas são: Jandrei, Igor Vinicius, Welington, Giuliano Galoppo, Nahuel Ferraresi, Moreira e Talles Costa. O Palmeiras é o vice-líder da competição, com 19 pontos, dois a menos que o Botafogo. O Tricolor, com 15 pontos, é o oitavo colocado.

Palmeiras sob o comando de Abel x São Paulo

São Paulo 1 x 1 Palmeiras – 34ª rodada do Brasileirão 2020

Palmeiras 0 x 1 São Paulo – Fase de grupos do Paulistão 2021

Palmeiras 0 x 0 São Paulo – 1ª final do Paulistão 2021

São Paulo 2 x 0 Palmeiras – 2ª final do Paulistão 2021

São Paulo 0 x 0 Palmeiras – 14ª rodada do Brasileirão 2021

São Paulo 1 x 1 Palmeiras – Quartas de final da Libertadores 2021

Palmeiras 3 x 0 São Paulo – Quartas de final da Libertadores 2021

Palmeiras 0 x 2 São Paulo – 33ª rodada do Brasileirão 2021

São Paulo 0 x 1 Palmeiras – Fase de grupos do Paulistão 2022

São Paulo 3 x 1 Palmeiras – 1ª final do Paulistão 2022

Palmeiras 4 x 0 São Paulo – 2ª final do Paulistão 2022

São Paulo 1 x 2 Palmeiras – 13ª rodada do Brasileirão 2022

São Paulo 1 x 0 Palmeiras – Oitavas da Copa do Brasil 2022

Palmeiras 2 (3) x 1 (4) São Paulo – Oitavas da Copa do Brasil 2022

Palmeiras 0 x 0 São Paulo – 32ª rodada do Brasileirão 2022

Palmeiras 0 x 0 São Paulo – Fase de grupos do Paulistão 2023

Abel Ferreira x Dorival Júnior