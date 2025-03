Atlético-MG conquista 50º título do campeonato mineiro e se torna hexacampeão

Mesmo com a derrota por 1 a 0 para o América na partida de volta, o Galo garantiu a taça após uma vitória expressiva de 4 a 0 no primeiro jogo

GILSON LOBO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do Atlético-MG comemoram com a taças do hexa campeonato ao final da partida contra o América-MG no estádio Mineirão pelo campeonato Mineiro 2025



O Atlético-MG fez história ao conquistar seu 50º título do Campeonato Mineiro, alcançando a marca de hexacampeão pela segunda vez em sua trajetória. A equipe já havia conseguido esse feito entre os anos de 1978 e 1983. Mesmo com a derrota por 1 a 0 para o América na partida de volta, o Galo garantiu a taça após uma vitória expressiva de 4 a 0 no primeiro jogo. Com essa conquista, o Atlético-MG se firmou como o maior vencedor do Campeonato Mineiro, acumulando um total de 50 títulos. O clube se destaca na competição, com uma vantagem significativa em relação ao seu maior rival, o Cruzeiro, que possui 38 títulos. Além disso, a diferença em relação ao América, que tem 16 conquistas, é ainda mais expressiva. A sequência de vitórias do Atlético-MG no Campeonato Mineiro é impressionante, já que o time se sagrou campeão pela sexta vez consecutiva, um feito que se estende de 2020 a 2025. Essa dominância no cenário estadual reafirma a força do clube no futebol mineiro e brasileiro.

