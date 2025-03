Mbappé marca duas vezes, Real Madrid vence Villarreal e assume liderança do Campeonato Espanhol

Com essa vitória, a equipe agora soma 60 pontos, superando o Barcelona por três pontos

O Real Madrid conquistou uma importante vitória sobre o Villarreal, triunfando por 2 a 1 e, com isso, assumiu a liderança do Campeonato Espanhol. Com essa vitória, a equipe agora soma 60 pontos, superando o Barcelona por três pontos. O Villarreal começou a partida em vantagem, com Foyet abrindo o placar logo aos 8 minutos, mas o time da casa reagiu rapidamente. A resposta do Real Madrid veio aos 17 minutos, quando Mbappé igualou o marcador. Apenas seis minutos depois, o atacante francês virou o jogo, garantindo a virada para sua equipe. O técnico Carlo Ancelotti optou por deixar Vini Jr. no banco de reservas, fazendo sua entrada apenas na segunda etapa da partida.

Apesar da pressão exercida pelo Villarreal em busca do empate, a equipe não conseguiu balançar as redes novamente. O Real Madrid se mostrou sólido defensivamente e manteve a vantagem até o apito final. Na próxima rodada, o time enfrentará o Leganés, enquanto o Villarreal terá um desafio fora de casa contra o Getafe. Além disso, o Celta de Vigo também se destacou ao vencer o Valladolid por 1 a 0, enquanto o Mallorca superou o Espanyol com um placar de 2 a 1.

