Atlético-MG conquista o tetracampeonato mineiro após 42 anos

Galo bateu o América-MG com dois gols do atacante Hulk e chegou ao 48º título estadual

GLEDSTON TAVARES/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Hulk, do Atlético Mineiro, comemora após marcar o seu segundo gol na partida de volta entre o Atlético Mineiro e América pela final do Campeonato Mineiro 2023



Minas Gerais tem dono. Neste domingo, 9, no Mineirão, o Atlético MG venceu o América-MG por 2 a 0, com dois gols de Hulk, e faturou o Estadual pela quarta vez consecutiva. Com isso, o time comandado por Eduardo Coudet chega ao 48º caneco mineiro. No primeiro confronto, realizado no último final de semana, no Independência, o Galo venceu o Coelho por 3 a 2. O Alvinegro havia conquistado o tetra pela última vez em 1981 — ainda se tornaria hexa, sua maior sequência de títulos, com os Campeonatos Mineiros de 1982 e 1983. Mais uma vez, o destaque atleticano foi Hulk, artilheiro do time, com 11 gols em 11 jogos, e que chega a seis conquistas com a camisa do Galo. Já o argentino o Eduardo Coudet conseguiu o seu primeiro caneco como treinador fora de sua terra-natal e ainda abafa a crise causada pelas declarações polêmicas após a derrota dos mineiros na estreia da Libertadores, para o Libertad.