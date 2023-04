Dudu entra no top 3 de jogadores com mais taças pelo Palmeiras; veja ranking

Com a conquista do Campeonato Paulista 2023, o ‘Baixola’ chegou a 11 títulos com a camisa do Verdão

O atacante Dudu, é verdade, não começou a temporada 2023 com o pé direito e está rendendo abaixo do esperado no Palmeiras. O ídolo da torcida palmeirense, entretanto, atingiu uma marca expressiva neste domingo, 9, ao participar de maneira decisiva da goleada sobre o Água Santa, na decisão do Campeonato Paulista – o camisa 7 deu um drible espetacular no volante Thiaguinho, do time de Diadema, e cruzou na cabeça de Gabriel Menino, que marcou seu segundo gol na finalíssima. Com a conquista de mais um título Estadual pelo Verdão, o “Baixola” chegou ao top 3 de jogadores com mais taças na história do clube. Agora, já são 11 troféus obtidos com a camisa verde e branca. Contratado no início de 2015, Dudu participou de quase todos os momentos da nova era vitoriosa do clube – o atleta ficou um ano emprestado ao Al Duhail (Catar). Ao todo, o atacante tem três taças do Campeonato Brasileiro (2016, 2018 e 2022), três do Paulistão (2020, 2022 e 2023), duas da Libertadores da América (2020 e 2021), uma da Copa do Brasil (2015), outra da Recopa Sul-Americana (2022) e ainda a Supercopa do Brasil (2023). Assim, com mais um troféu para a coleção, o “Baixola” fica atrás apenas de Ademir da Guia e Junqueira, os dois maiores vencedores do Alviverde, com 12 títulos cada.

