Atlético-MG e Fortaleza estreiam na Libertadores; saiba onde assistir

Equipes brasileiras iniciam caminhada na segunda fase em busca de vaga na fase de grupos

Pedro Souza / Atlético Atlético-MG é o primeiro a estrear nesta quarta; Fortaleza entra em campo na quinta



A Copa Libertadores da América 2023 começa para os brasileiros nesta quarta-feira, 22. Atlético-MG e Fortaleza estreiam na segunda fase, a famosa ‘Pré-Libertadores’, em busca de vaga na fase de grupos. Os jogos são de ida e volta e o primeiro será às 21h30 (horário de Brasília), com o Galo jogando contra o Carabobo, da Venezuela, no Estádio Olímpico. Dez anos depois do título, o Atlético quer novamente a taça e terá desfalques nesse primeiro jogo. O atacante Hulk testou positivo para Covid-19 e está fora; Vargas e Pavon cumprem suspensão. A transmissão será feita pelo ge, globoplay, Paramount+, nova opção de canal para os fãs de futebol, e ESPN/Star+. Na quinta-feira, 23, às 21h, o Fortaleza de Vojvoda enfrenta o Deportivo Maldonado, no Uruguai, e terá os desfalques de Pikachu e Brítez, por suspensão. A partida será transmitida apenas em streamings: no Star+ e no Paramount+. As partidas de volta estão marcadas para os dias 1 e 2 de março. A fase de grupos começa em 5 de abril.

Brasileiros na segunda fase da Libertadores:

QUARTA-FEIRA, 22

21h30 – Carabobo x Atlético-MG

transmissão: ge, Globoplay, Paramount+ e ESPN

QUINTA-FEIRA, 23

21h – Deportivo Maldonado x Fortaleza

transmissão: Star+ e Paramount+