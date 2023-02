Dono do Cruzeiro, Ronaldo projeta reencontro com Corinthians na 1ª rodada do Brasileiro; confira

Fenômeno falou sobre a expectativa para rever o Timão e ainda disse ser a favor de reduzir o número de rebaixados no Nacional

Ronaldo Nazário, dono de 90% das ações da SAF Cruzeiro, projetou o reencontro com o Corinthians, marcado para 14 de abril, na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Brasileirão 2023 – a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela na semana passada. Através de uma live, nesta terça-feira, 21, o Fenômeno falou sobre a expectativa para rever o Timão, seu último clube nos tempos de jogador. “Primeiro jogo contra o Corinthians, em São Paulo. Grande jogo. Emoções diferentes que vou sentir. Corinthians foi a história incrível na última etapa como jogador. Cruzeiro numa etapa como jogador e agora proprietário. Misto de sentimentos bacanas. Vou rever muita gente que gosto e convivi. Segunda rodada, pegamos o Grêmio em casa, que tem feito bom Estadual, com o Luís Suarez e o Renato (Gaúcho)”, declarou o duas vezes campeão do mundo com a seleção brasileira, na “Ronaldo TV”.

Na live, Ronaldo também defendeu que o número de rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro seja reduzido para três clubes. “O Gabriel (Lima, CEO do Cruzeiro) esteve na reunião do Conselho Técnico da CBF, e a gente começou a fazer um movimento para que diminuísse o número de rebaixados. Em nenhuma liga do mundo se rebaixa 20% (dos times) para a segunda divisão. Descer quatro e subir quatro são muitos times. Isso tem que voltar a ser uma pauta no futebol brasileiro. Vamos ter jogos importantes esse ano. Os principais clubes do Brasil estão na Primeira Divisão. Essa pauta não foi tocada, não foi adiante, mas vamos continuar falando daqui para frente”, explicou.