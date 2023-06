Atlético-MG empata com o Libertad e confirma vaga às oitavas de final da Libertadores

O Galo ficou em segundo no Grupo G, atrás do Athletico-PR, que venceu o Alianza Lima por 3 a 0

A última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores começou nesta terça-feira, 27, definindo os classificados às oitavas de final. Pelo Grupo G, o Athletico-PR recebeu o Alianza Lima, na Arena da Baixada, com a vaga garantida, mas não fez feio. Venceu por 3 a 0. O primeiro gol saiu logo aos 8 minutos com Vitor Bueno. No segundo tempo, Vitor Roque ampliou aos 17 e aos 43. O atacante deve deixar o Furacão para jogar no Barcelona. No outro jogo da noite, o Atlético-MG empatou com o Libertad por 1 a 1 e também avançou de fase. Os paraguaios saíram na frente aos 16 minutos do segundo tempo, mas Igor Gomes deixou tudo igual sete minutos depois. O Libertad ainda marcou mais um, mas o lance foi anulado por impedimento. O resultado classifica o Libertad para a repescagem na Copa Sul-Americana. Os confrontos das oitavas de final serão definidos em sorteio no próximo dia 5 de julho, na sede da Conmebol.