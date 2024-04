Atlético-MG vence Rosario Central, garante liderança e dispara na Libertadores

Gols da equipe brasileira foram marcados por Gustavo Scarpa e por Paulinho

DOUGLAS MAGNO / AFP Atacante Paulinho, do Atlético Mineiro, comemora após marcar durante a partida de ida da fase de grupos da Copa Libertadores entre o Atlético Mineiro do Brasil e o Rosário Central da Argentina, no Estádio Arena MRV, em Belo Horizonte



O Atlético-MG venceu a segunda partida pela Libertadores e garantiu a liderança do Grupo C. O time mineiro recebeu o Rosario Central, da Argentina, na Arena MRV, e venceu por 2 a 1. Os gols da equipe brasileira foram marcados por Gustavo Scarpa, aos 39 minutos, e por Paulinho, aos 77 minutos. Já o Rosario Central descontou com um gol de Ignacio Malcorra aos 74 minutos. O time argentino, comandado pelo experiente treinador Miguel Ángel Russo, havia vencido o Peñarol por 1 a 0 na primeira rodada, em casa. Com esse resultado, o Atlético-MG se destaca na competição sul-americana e mostra força no Grupo G.

*Reportagem produzida com auxílio de IA