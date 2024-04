Conmebol oficializa Assunção, no Paraguai, como palco da Final da Copa Sul-Americana 2024

Presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, comemorou a decisão em suas redes sociais

Divulgação/Conmebol Assunção é a capital da final da Sul-Americana de 2024



A final da Copa Sul-Americana de 2024, que será realizada em jogo único, já tem data e local definidos. O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, anunciou nesta quarta-feira (10) que o evento acontecerá em Assunção, no dia 23 de novembro. Em sua conta nas redes sociais, Domínguez comemorou a escolha da cidade, destacando que Assunção, situada no coração da América do Sul, sediará mais uma vez a final do torneio. “Sede confirmada! A cidade de Assunção, localizada no coração de América do Sul, voltará a receber a Final da CONMEBOL Sulamericana”, escreveu. O dirigente enfatizou que a “Grande Conquista 2024” terá um desfecho emocionante no Paraguai, reforçando a importância do país como palco para o futebol sul-americano.

