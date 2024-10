Atlético-MG vira sobre Vasco com ‘lei do ex’ e abre vantagem na semifinal da Copa do Brasil

Segundo jogo acontece no dia 19 de outubro; Philippe Coutinho, Guilherme Arana e Paulinho foram os autores dos gols da partida

O Atlético-MG venceu o Vasco por 2 a 1 no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, em jogo realizado na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partida teve um momento decisivo nos últimos minutos do primeiro tempo, quando o time mineiro conseguiu reverter a desvantagem em apenas cinco minutos. O Vasco começou a partida em vantagem, com Philippe Coutinho abrindo o placar aos 13 minutos. No entanto, o Atlético-MG não se deixou abater e reagiu com um gol de Guilherme Arana aos 38 minutos, seguido por um segundo gol de Paulinho, que contou com a assistência de Arana, aos 43 minutos.

Com essa vitória, o Atlético-MG se coloca em uma posição favorável para o jogo de volta, que está agendado para o dia 19 de outubro. A equipe mineira agora busca consolidar a vantagem e garantir a classificação para a final da competição. A partida teve um público expressivo de 42.039 torcedores, que presenciaram um espetáculo emocionante. A renda total do evento foi de R$ 4.273.649,29, refletindo o grande interesse dos fãs pelo confronto.

