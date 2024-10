Real Madrid perde para Lille em estreia de Endrick como titular; Liverpool e Benfica brilham na Liga dos Campeões

Dínamo de Zagreb empatou em 2 a 2 com o Monaco, enquanto a Juventus conseguiu uma vitória apertada de virada sobre o RB Leipzig, com um placar de 3 a 2

EFE /EPA/MOHAMMED BADRA Endrick saiu para dar lugar a Mbappé



O Real Madrid enfrentou um revés na Liga dos Campeões ao perder para o Lille por 1 a 0, em um jogo que marcou a estreia de Endrick como titular. O jovem atacante teve duas chances de balançar as redes, mas não conseguiu converter. O único gol da partida foi anotado por Jonathan David, que aproveitou uma falta cometida por Camavinga para abrir o placar. No segundo tempo, o técnico Carlo Ancelotti decidiu fazer alterações, substituindo Endrick por Mbappé. Apesar das mudanças e da pressão exercida nos minutos finais, o Real Madrid não conseguiu igualar o marcador, encerrando a partida sem pontos.

Enquanto isso, o Liverpool continuou sua trajetória vitoriosa na competição, conquistando sua segunda vitória ao derrotar o Bologna por 2 a 0. Os gols foram marcados por Mc Allister e Salah, com o time inglês mostrando um bom desempenho desde o início e mantendo o controle do jogo na etapa complementar. Em outro confronto, o Bayern de Munique, que havia iniciado a competição com uma goleada, foi surpreendido pelo Aston Villa, que venceu por 1 a 0.

O gol da vitória do Aston Villa foi anotado por Jhon Durán, após um erro de posicionamento do goleiro Neuer, que não conseguiu evitar a derrota. A rodada da Liga dos Campeões também trouxe outros resultados significativos. O Benfica teve uma atuação impressionante ao golear o Atlético de Madrid por 4 a 0.

O Dínamo de Zagreb empatou em 2 a 2 com o Monaco, enquanto a Juventus conseguiu uma vitória apertada sobre o RB Leipzig, com um placar de 3 a 2. O Brugge também se destacou ao vencer o Sturm Graz por 1 a 0.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias