Áudio vaza e revela fala de Mano Menezes após Gerson ser alvo de racismo em jogo; confira

Técnico foi demitido pelo Bahia depois de dizer que jogador do Flamengo estava se ‘vitimizando’; denúncia de injúria racial foi feita após término da partida, que aconteceu no último domingo, 21

JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Gerson, jogador do Flamengo, e Mano Menezes, técnico do Bahia, discutem durante partida contra o Bahia no estádio Maracanã



Áudio mostra o então técnico do Bahia, Mano Menezes, acusando Gerson, do Flamengo, de estar sendo “malandro” após jogador fazer denúncia de injúria racial. O meio-campista rubronegro foi alvo de racismo pelo jogador do Bahia Índio Ramírez em confronto com o Flamengo, no Maracanã, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao ser chamado pelos técnicos e árbitros depois da discussão, Gerson informou que foi chamado de negro por Ramírez. Mano respondeu dizendo ao jogador que “agora virou malandragem”.

Confira a transcrição do diálogo:

– Me chamou de negro – disse Gerson se referindo a Ramízez.

– Ah, agora virou malandragem – acusou Mano

– Malandragem? Malandragem, não, pergunta para ele. Você me respeita! – respondeu Gerson.

Em seguida, Mano perguntou ao quarto árbitro: