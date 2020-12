Equipe de arbitragem diz não ter visto racismo na partida Flamengo x Bahia

Gerson, volante do time rubro-negro, acusou adversário colombiano de praticar injúria racial durante uma forte discussão

JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 20/12/2020 Gerson, jogador do Flamengo, durante partida contra o Bahia no estádio Maracanã



Árbitro da partida Flamengo x Bahia, Flávio Rodrigues de Souza, relatou na súmula não ter visto o suposto caso de racismo do atacante Índio Ramirez, do time baiano, com o meia Gerson, da equipe carioca. Após uma discussão entre os jogadores, o meio-campista fez fez uma forte acusação contra Ramírez. De acordo com o volante do time rubro-negro, o adversário colombiano praticou injúria racial. “Aos 7 minutos do segundo tempo houve um conflito entre os jogadores sr. Gerson Santos da Silva, de número 8 da equipe do Flamengo, e do atleta da equipe do Bahia, de numero 15, sr. Juan Pablo Ramirez Velasquez, onde o jogador do Flamengo alega ter sido chamado de ‘negro’ por seu adversário mencionado. Informo que este suposto ato não foi percebido por nenhum membro da equipe de arbitragem no campo de jogo”, diz súmula de Flávio.

O juiz também justificou a expulsão do atacante flamenguista Gabriel Barbosa, aos nove minutos de jogo. “Expulso por dirigir-se a mim de maneira ofensiva e ostensiva após a disputa de uma jogada, dizendo as seguintes palavras: ‘Vai tomar no seu … ‘. Após a expulsão, o jogador retardou a sua saída do campo de jogo, contestando a decisão da arbitragem.” Segundo o árbitro, informado pelo delegado da partida, Marcelo Vianna, Gabriel seguiu com as reclamações no túnel que dá acesso aos vestiários. “Eu não falei nada disso, mas agora vou falar, vai tomar no…, vai tomar no …”, teria dito o jogador. Flávio também explicou o motivo do cartão vermelho aplicado a Daniel, do Bahia, aos 45 minutos da etapa final. “Expulso por contestar a decisão da arbitragem de maneira ofensiva, dizendo as seguintes palavras: “Isso é uma vergonha, você é uma vergonha”. O jogador deixou o campo de jogo normalmente”.

*Com informações do Estadão Conteúdo