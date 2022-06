Avião de Neymar faz pouso forçado em Roraima por problema no para-brisa

Craque viajava dos Estados Unidos, onde passou parte das férias, para o Brasil

EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT Neymar está de férias após temporada no PSG



Neymar sofreu um grande susto nesta terça, 21, quando o avião em que viajava de Miami, nos Estados Unidos, para o Brasil teve que fazer um pouso forçado em Boa Vista, capital de Roraima, por causa de um problema no para-brisa. Para evitar que a pressurização interna fosse alterada, a aeronave desviou da rota original e pousou no aeroporto local por volta das 2h. Além de Neymar, estavam no avião a namorada dele, Bruna Biancardi, a irmã Rafaella Santos e alguns amigos. Todos passam bem e a viagem seguirá para São Paulo. Neymar passou parte das férias nos Estados Unidos, e vem agora ao Brasil para os últimos dias de descanso antes de viajar para Paris e iniciar a pré-temporada com o PSG. Neymar tirou algumas fotos com funcionários do aeroporto roraimense.