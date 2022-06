Brasileirão: Palmeiras vira no fim, vence o São Paulo e se mantém na liderança

Com dois gols em seis minutos, alviverde saiu vitorioso na prévia das oitavas de final da Copa do Brasil

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras venceu nos minutos finais do segundo tempo



No primeiro dos três confrontos entre São Paulo e Palmeiras no próximo mês, o alviverde conseguiu uma vitória espetacular por 2 a 1, marcando os dois gols depois dos 44 minutos do segundo tempo, em partida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixa o São Paulo em 9º e o Verdão continua na liderança. Na noite fria no Morumbi, os donos da casa se mostraram com mais vontade e abriram o placar aos 17 minutos com Patrick, que aproveitou uma cobrança de escanteio e escorou para as redes. O Palmeiras não se intimidou e teve boas chances de empatar, mas parava na defesa ou chutava para fora. Na volta do intervalo, o Tricolor recuou e o alviverde foi pra cima. Aos 27, Breno Lopes acertou a trave e aos 44 minutos, Gustavo Gómez subiu mais do que a zaga são paulina e empatou. Nos acréscimos, Murilo chutou cruzado e deu a vitória para os palmeirenses. Os times voltam a se enfrentar pela Copa do Brasil na quinta-feira. Pelo Brasileirão, o Palmeiras viaja para enfrentar o Avaí no domingo, às 16h (horário de Brasília) e às 18h o São Paulo recebe o Juventude, no Morumbi.