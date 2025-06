Bahia renova contrato de Rogério Ceni até 2027

Apesar da eliminação na fase de grupos da Libertadores, a diretoria optou por reafirmar seu apoio ao técnico, que aposta no projeto de longo prazo junto do grupo City

O Bahia anunciou oficialmente a extensão do contrato de Rogério Ceni, que agora se estende até dezembro de 2027. A decisão de prolongar o vínculo, que anteriormente terminaria em 2025, demonstra a confiança da diretoria no trabalho do treinador, que se tornou um elemento fundamental no projeto liderado pelo Grupo City. Desde sua chegada ao clube em setembro de 2023, Ceni tem trabalhado para revitalizar a imagem da equipe. Apesar da eliminação na fase de grupos da Libertadores de 2025, a diretoria optou por reafirmar seu apoio ao técnico, que já conquistou um título baiano e lidera a Copa do Nordeste, além de garantir a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil e manter o Bahia entre os primeiros colocados do Brasileirão.

Reconhecido por seu foco e atenção aos detalhes, Ceni tem transformado o Bahia em uma equipe moderna e competitiva. Ele ocupa atualmente a 11ª posição entre os técnicos que mais dirigiram o clube e deve alcançar o Top 10 ainda nesta temporada. Em 2024, sob sua liderança, o Bahia teve a melhor campanha na era dos pontos corridos e retornou à Libertadores após 36 anos de ausência.

A intenção da diretoria de renovar o contrato de Ceni já era evidente desde o início de 2025, e o desempenho positivo da equipe no primeiro semestre acelerou essa decisão. O treinador é visto como um símbolo de continuidade em um cenário onde a paciência com os profissionais é frequentemente escassa.

