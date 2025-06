Fluminense joga mal contra o Mamelodi, mas empata e avança às oitavas do Mundial

Resultado deixou o Borussia Dortmund em primeiro do Grupo F; Tricolor das Laranjeiras chegou a finalizar na trave com Germán Cano em rara chance, mas sofreu com a intensidade dos sul-africanos

MARCO GALVãO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O Mamelodi domiou a posse de bola com 68%



O Fluminense precisava apenas do empate contra o Mamelodi Sundowns para se classificar para a próxima fase de Mundial de Clubes da Fifa. O time sul-africano, porém, precisava da vitória, que não veio, apesar do bom jogo e péssimo desempenho do time carioca. A partida terminou em 0 a 0. O time sul-africano começou a partida fazendo a maior pressão. O time de Miguel Cardoso, técnico português, mostrava muita intensidade, apesar do calor 29 °C de Miami. O Tricolor das Laranjeiras não lembrava o ótimo futebol apresentado contra o Borussia Dortmund na primeira rodada da competição. Depois da parada técnica para hidratação, aos 30 minutos do primeiro tempo, o time do Fluminense parecia acordar, melhorou a marcação e começou a ter mais chances.

Nonato mandou bomba no canto superior esquerdo da meia-lua da área, que passou perto de entrar. Apesar de boas chances para ambos os times, a primeira etapa acabou empatada por 0x0. O ímpeto do Fluminense parece ter ficado no vestiário, com o time africano voltando a ter o controle da partida. O empate classificava o time carioca, mas na segunda colocação. Germán Cano finalizou na trave uma das poucas chances do time carioca, em contra-ataque.

O Mamelodi dominava a posse de bola por 66% na casa dos 15 minutos do segundo tempo. A falta do capitão Thiago Silva, poupado, parecia ser um dos motivos da pobre defesa do time de Renato Gaúcho. O jogo estava bem morno no segundo tempo, com poucas chances.

Chegando ao fim do jogo os jogadores dos dois times pareciam tensos, e o Fluminense dava indícios que já tinha aceitado o empate. O Mamelodi ainda tentava um gol que o levaria a próxima fase, mas não conseguiu.

Como foi o jogo

Primeira grande chance do jogo foi do Mamelodi

Mais pressão do time sul-africano, que rebateu bola passada por Freytes na área de defesa e quase abriu o placar

Mamelodi defendia muito bem, mas na casa nos 25 do primeiro tempo o Fluminense começava a chegar mais ao ataque

Terminando a primeira etapa o jogo ficou muito amarrado no meio de campo

Bola levantada por Martinelli para John Arias na área, que finalizou na esquerda no gol

Melhora o time do Fluminense

Mais uma chance, agora com Nonato, da meia-lua da área, buscando o canto superior esquerdo, que passou muito perto

SEGUNDO TEMPO

SEGUNDO TEMPO Mamelodi voltou a ter controle da partida, porém não finalizava com frequência

Cano finalizou uma das poucas chances do Fluminense na trave, saindo em contra-ataque

Jogo muito moroso no segundo tempo, com poucas chances

Finalização de John Arias travada pela zaga dentro da área

Mamelodi pouco conseguiu produzir, mesmo com a grande posse de bola

Próximos jogos

Campeão do Grupo E x Fluminense, 30/06 às 16h

Mamelodi Sundows, SEM INFORMAÇÕES