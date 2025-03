Barcelona adia retorno ao Camp Nou devido a atrasos nas obras

Clube recebeu denúncias sobre condições inadequadas de trabalho; equipe vem atuando no Estádio Olímpico Lluís Companys

Reprodução/Instagram/@fcbarcelona Problemas em obras adiam reinauguração do Camp Nou



O Barcelona anunciou nesta quinta-feira (20) que o esperado retorno ao Camp Nou, que contará com uma nova capacidade de 105 mil lugares, só acontecerá na temporada 2025/26. O adiamento se deve a atrasos nas obras, causados por problemas no segundo piso do estádio. Inicialmente, a previsão era de que a reabertura ocorresse em março de 2025, com 62 mil assentos disponíveis, mas o entorno do local ainda continua em reforma, tornando-o inacessível.

Os problemas enfrentados pelo clube incluem a falta de permissões necessárias e denúncias sobre condições inadequadas de trabalho nas obras. Devido a esses contratempos, o Barcelona seguirá mandando seus jogos no Estádio Olímpico Lluís Companys até o mês de maio, onde cabem 56 mil torcedores.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Nesta quinta, o clube divulgou um vídeo que mostra o andamento das obras, mas ainda é possível notar que várias áreas estão inacabadas e o campo não possui gramado, o que reforça a necessidade de um novo adiamento. A situação atual indica que o retorno ao Camp Nou não será viável no prazo inicialmente estipulado.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por FC Barcelona (@fcbarcelona)

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Nátaly Tenório