Raphael Veiga pode ser negociado após Mundial de Clubes

Empresário revelou que tem a promessa do Verdão que liberará o meia caso chegue alguma proposta; atleta tem 29 anos e está no Verdão desde 2017

YURI MURAKAMI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Raphael Veiga durante partida entre Palmeiras e Corinthians válida pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista



O empresário de Raphael Veiga, jogador do Palmeiras, revelou que o clube se comprometeu a discutir sua transferência em julho, após a participação no Mundial de Clubes. O atleta, que se tornou peça-chave na equipe, tem atraído a atenção de grandes clubes europeus. “Jà teve proposta do Barcelona. Os times da Europa gostam muito dele. Inter de Milão, Milan… A gente tem uma promessa do Palmeiras para vendê-lo já em julho. Mas eu não sei se vão cumprir”, disse André Cury em entrevista ao UOL.

Veiga, que se juntou ao Palmeiras em 2017, teve seu desempenho aprimorado sob a orientação do técnico Abel Ferreira. Desde 2020, ele tem sido fundamental para a conquista de vários títulos, incluindo duas edições da Libertadores e dois Campeonatos Brasileiros. Com 29 anos, a idade, segundo Cury, não é empecilho. “A [forma como os clubes analisam a] idade mudou muito. O Lewandowski foi comprado pelo Barcelona com 34 anos”, destacou o empresário.

Neste ano de 2025, o jogador já contabiliza dois gols e sete assistências no Campeonato Paulista. Ao todo, ele contabiliza 335 jogos e 103 gols marcados em verde e branco. Ele se destaca como uma das principais esperanças do Palmeiras na final contra o Corinthians, especialmente após a equipe ter sofrido uma derrota na primeira partida da decisão.

