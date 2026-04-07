Barracas Central x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Barracas Central e Vascos se enfrentam em jogo da fase de grupos da Copa Sul-Americana nesta terça-feira (7), às 19h, no estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina
Peter Ilicciev/Enquadrar/Estadão ConteúdoO confronto será disputado no estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina.
Barracas Central e Vasco se enfrentam nesta terça-feira (7), às 19h, em partida válida pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. O confronto será disputado no estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina.
A partida terá transmissão ao vivo, e os torcedores também poderão acompanhar todos os lances em tempo real por meio das plataformas esportivas e canais oficiais.
Onde assistir Barracas Central x Vasco ao vivo?
A transmissão ao vivo será feita pela Paramount+ (streaming e TV fechada).
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