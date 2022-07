Benedetto corintiano? Atuação de jogador do Boca Juniors gera memes após eliminação

Atacante argentino perdeu dois pênaltis e outras oportunidades claras de gol contra o Corinthians

EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Darío Benedetto fez uma partida muito ruim em La Bombonera



Darío Benedetto foi o nome do jogo entre Boca Juniors e Corinthians pelas oitavas de final da Copa Libertadores – mas pelo lado negativo. O atacante errou dois lances claros de gol contra Cássio e, aos 25 do primeiro tempo perdeu um pênalti, batendo na trave. Na decisão das penalidades, Benedetto chutou a bola no segundo andar da La Bombonera e sua atuação gerou memes nas redes sociais. Entre eles, o argentino ganhou uma carteirinha da Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians. Até o perfil oficial do clube postou a imagem com um agradecimento: “Gracias!”.

a bola do Benedetto acaba de chegar na minha humilde residência pic.twitter.com/0bpoNiMMKR — iuri (@iuri_dourado99) July 6, 2022