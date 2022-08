Bolsonaro critica carta ‘pela democracia’, Weber assume presidência do STF e muito mais: confira os destaques da semana

‘Ponto Final’ também fala da sabatina de Lula (PT) na Fiesp, a queda do IPCA e as novas funções do Whatsapp

Antônio Cruz/Agência Brasil Rosa Weber foi eleita nova presidente do STF e irá substituir Luiz Fux



Para você que não acompanhou o noticiário dos últimos dias e quer se atualizar, a Camila Santos reuniu os principais fatos no ‘Ponto Final’, programete original das redes sociais da Jovem Pan News. Cenário político, econômico e internacional em um só lugar. Saiba mais sobre a ida do presidente Jair Bolsonaro (PL) à Federação Brasileira de Bancos (Febraban): o mandatário se reuniu com banqueiros e economistas na segunda-feira, 8, para sugerir a redução de juros no empréstimo consignado. Aproveitando a ocasião, ele criticou o que chamou de ‘cartinha’ pela democracia, afirmando que quem deseja ser democrata não precisa assinar manifestos. Por falar em cartas, o ex-presidente Lula (PT) foi sabatinado na Fiesp e também citou a mobilização social. O petista fez críticas ao atual presidente da República por ignorar a ‘Carta em Defesa da Democracia’, da USP, que já conta com mais de 800 mil assinaturas.

Outro fato que repercutiu foi a troca de comando no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em sua última sessão como presidente, na terça-feira, 9, Edson Fachin alegou que a democracia ‘se verga, mas não quebra com as fake news’, fazendo alusão ao atual governo e às eleições. O sucessor do Tribunal será Alexandre de Moraes, com posse marcada para o dia 16 de agosto. Além disso, o Supremo Tribunal Federal (STF) também passou por mudanças nas cadeiras. A ministra Rosa Weber foi eleita a nova presidente da Corte nesta quarta-feira, 10, no lugar de Luiz Fux. Luís Roberto Barroso será o vice. No discurso, Weber destacou a importância de assumir o posto: “Em especial nesses tempos tumultuados que nós estamos vivendo, o exercício deste cargo trata-se de um imenso desafio”. O destaque de economia da semana foi a queda do IPCA. O IBGE disponibilizou os dados da inflação no Brasil para o mês de julho, com um feito marcante na série histórica. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou o sétimo mês do ano com deflação de 0,68%, a menor taxa desde 1980. No campo da tecnologia, uma boa notícia aos usuários do Whatsapp. A plataforma anunciou novas funções no aplicativo, como modo invisível (status ‘online’ não ficará disponível aos seus contatos), sair ‘de fininho’ de grupos e bloqueio de prints em fotos que só podem ser visualizadas uma vez. Confira abaixo: