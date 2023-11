Botafogo agora é o único entre os 12 grandes clubes do Brasil sem título de Libertadores

Com a vitória do Fluminense neste sábado, Glorioso ficou solitário no grupo dos times que não conquistaram a principal taça da América do Sul

WALLACE TEIXEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Tiquinho Soares é o principal jogador do Botafogo na temporada 2023



A torcida do Botafogo vive a expectativa de conquistar o Campeonato Brasileiro, algo que não acontece desde 1995, há 29 anos. Apesar do clima de festa e otimismo, os botafoguenses também terão que lidar com provocações de rivais. Isto porque, com a conquista do Fluminense na Copa Libertadores da América, diante do Boca Juniors, neste sábado, 4, o Glorioso se tornou o único clube considerado grande no país a não ter uma taça do torneio continental. No passado, a Estrela Solitária até foi campeã da extinta Copa Conmebol, em 1993. O principal campeonato da América do Sul, entretanto, não foi obtido pela equipe de General Severiano. As melhores campanhas do Botafogo na competição ocorreram nas edições de 1963 e 1973, quando parou na semifinal. Já a última aconteceu em 2017, quando caiu nas quartas de final. Entre os chamados 12 grandes do Brasil, Fluminense, Corinthians, Atlético-MG e Vasco ganharam uma vez cada. Internacional e Cruzeiro são bicampeões, enquanto São Paulo, Santos, Grêmio, Palmeiras e Flamengo levantaram o troféu três vezes.