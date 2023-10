Bola de Ouro 2023: Vinicius Júnior recebe Prêmio Sócrates por projeto social em São Gonçalo

Instituto tem o objetivo de unir futebol e tecnologia para incentivar as crianças nos estudos

FRANCK FIFE / AFP Vinicius Junior ganhou o Prêmio Sócrates durante a cerimônia Bola de Ouro



O atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid e da seleção brasileira, ganhou o Prêmio Sócrates, que homenageia trabalhos sociais, nesta segunda-feira, 30. Na cerimônia Bola de Ouro 2023, realizada em Paris, na França, o jovem foi corado por presidir o Instituto Vinicius Júnior, voltado a ajudar jovens em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O projeto tem o objetivo de unir futebol e tecnologia para incentivar as crianças nos estudos. Ao receber o prêmio das mãos do ex-atleta Didier Drogba, Vini comemorou o sucesso de seu projeto. “A verdade é que estou muito feliz de poder ajudar tantas crianças. É improvável que alguém saia da favela e chegue aqui. Ficou feliz em poder ajudar eles. Para mim, é um sonho muito especial estar aqui todos com vocês”, declarou o brasileiro, que também falou sobre os episódios em que é vítima de preconceito racial. “Sobre o racismo, estou preparado para poder falar quando foi necessário. Vou lutar por eles e que todos jogadores possam ajudar. É muito triste ter que falar sobre racismo tudo. Eu gosto de falar de futebol. Eu quero pedir força a vocês nesta luta”, finalizou.