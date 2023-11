Botafogo demite Lúcio Flávio após perder a liderança no Brasileirão

A decisão da diretoria botafoguense acontece após a Estrela Solitária somar apenas dois pontos nas últimas seis rodadas

LUIS MOURA/WPP/ESTADÃO CONTEÚDO Lúcio Flávio não é mais o técnico do Botafogo



O Botafogo confirmou a demissão de Lúcio Flávio, na tarde desta terça-feira, 14. Em nota, o Glorioso se despediu do ex-jogador e afirmou que ele não será mais o comandante do time principal. “O clube destaca o profissionalismo, comprometimento e caráter no período em que representou nossas cores no comando da equipe Sub-23 e no desafio como técnico interino da equipe profissional”, diz um trecho da nota. A decisão tomada pela diretoria acontece após a Estrela Solitária somar apenas dois pontos nas últimas seis rodadas do Brasileirão e perder a liderança. Assim, a gestão de John Textor deve anunciar o técnico Tiago Nunes como substituto nas próximas horas. A dois pontos do primeiro colocado Palmeiras, o conjunto botafoguense tem uma partida a menos que o rival e está na briga pelo título. O próximo compromisso está marcado para 23 de novembro, diante do Fortaleza, no Castelão. Um triunfo recoloca os cariocas na ponta.