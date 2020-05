Botafogo desiste de contratar meio-campista Yaya Touré

Reprodução Twitter Yaya Touré durante partida do Manchester City



O Botafogo encerrou a negociação com o marfinense Yaya Touré. A decisão é anunciada depois do meio-campista se comprometer com Leven Siano, candidato à presidência do Vasco. A informação foi publicada inicialmente pelo site “Globoesporte.com”, nesta sexta-feira (22).

Na última quinta-feira (21), o advogado publicou um vídeo em que Yaya Touré confirma que atuará pelo cruzmaltino caso Siano vença as eleições desse ano.

“Quero agradecer Leven por me convidar para esse projeto. E mal posso esperar para ver todos os fãs do Vasco em breve. Vai dar Vasco!”, falou Yaya.

Segundo Leven, o marfinense desembarcaria no Rio de Janeiro em janeiro de 2021. Siano disputará as eleições com Fred Lopes, ex-vice de de futebol do Vasco, e Luis Manuel Fernandes, ex-presidente do Conselho Deliberativo.

Yaya Touré deixou o Manchester City em 2018, e desde então, jogou apenas 19 partidas com as camisas do Olympiacos, da Grécia, e Qingdao Huanghai, da China. Apenas 11 delas por 90 minutos.