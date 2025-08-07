Botafogo é indicado entre os cinco melhores times do mundo no prêmio Bola de Ouro

O Glorioso conquistou, no ano passado, sua primeira Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro sob o comando do técnico português Artur Jorge

ANDRÉ FABIANO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO O PSG é o grande favorito, após conquistar a Liga dos Campeões da Europa



O Botafogo foi indicado como um dos cinco candidatos ao prêmio de melhor clube do ano na cerimônia do prêmio Bola de Ouro, ao lado de Paris Saint-Germain, Barcelona, Chelsea e Liverpool, anunciaram os organizadores nesta quinta-feira. O Glorioso conquistou, no ano passado, sua primeira Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro sob o comando do técnico português Artur Jorge. Neste ano, sob o comando de seu compatriota Renato Paiva, o clube chegou às oitavas de final do Mundial de Clubes. Atualmente, a equipe é treinada por Davide Ancelotti, filho do técnico italiano Carlo Ancelotti, que também comanda a seleção brasileira. A cerimônia do prêmio acontecerá no dia 22 de setembro, em Paris. O PSG é o grande favorito, após conquistar a Liga dos Campeões da Europa – seu primeiro título na competição –, o campeonato francês, sua 13ª liga, a quarta consecutiva, e a 16ª Copa da França. O único ponto negativo da temporada foi a derrota para o Chelsea na final do Mundial de Clubes.

Os Blues, além de vencerem o Mundial, também conquistaram a Liga Conferência e terminaram em quarto lugar na Premier League, após anos distantes das primeiras posições. O Liverpool, por sua vez, foi campeão inglês pela 20ª vez, a primeira desde a temporada 2019/2020. O clube teve um bom desempenho na Champions, mas foi eliminado pelo PSG nas oitavas de final. Já o Barcelona parou nas semifinais da Liga dos Campeões, mas se consagrou com três títulos nacionais: Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Supercopa.

*Com informações da EFE

Publicado por Fernando Dias