Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 07/8/2025

Tricolor se reapresenta na tarde desta quinta

  • 07/08/2025 10h00
Foto: Rafael Rodrigues/ECB Atletas do Bahia reunidos antes de treino Atletas do Bahia reunidos antes de treino

Depois de se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil diante do Retrô, o Bahia retoma os treinos já nesta quinta de olho na partida contra o Fluminense, pela 19ª rodada do Brasileirão.

Agenda do Bahia

O elenco se reapresenta às 15h30 no CT Evaristo de Macedo e terá o primeiro de dois treinos antes de enfrentar o Tricolor carioca, em partida marcada para as 21h deste sábado (horário de Brasília).

+ Ceni analisa classificação do Bahia na Copa do Brasil: ‘Preocupado’

Ingressos Bahia x Fluminense

O check-in para a partida já está aberto para todos os sócios do Bahia. As vendas para o público geral começam às 10h desta quinta. O processo deve ser feito pela internet.

Sub-20

Os Pivetes de Aço entram em reta final de preparação para enfrentar o Atlético de Alagoinhas, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Baiano. A bola rola às 9h da manhã deste sábado (horário de Brasília) no CT Evaristo de Macedo, e o Tricolor precisa reverter o placar de 1 a 0 construído pelo Carcará.

Próximos jogos do Bahia

  • Bahia x Fluminense (21h do dia 09/08) – 19ª rodada do Brasileirão;
  • Corinthians x Bahia (21h do dia 16/08) – 20ª rodada do Brasileirão;
  • Bahia x Ceará (21h30 do dia 20/08) – Semifinal da Copa do Nordeste;
  • Bahia x Santos (16h do dia 24/08) – 21ª rodada do Brasileirão;
  • Mirassol x Bahia (18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão.

