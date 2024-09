Botafogo não sai do zero com o Grêmio no Mané Garrincha, mas recupera liderança do Brasileirão

Equipe carioca havia sido ultrapassada pelo Palmeiras horas antes de entrar em campo, mas recuperou o primeiro lugar com o ponto somado em Brasília

ADALBERTO MARQUES/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Marçal, do Botafogo, disputa lance com Edenilson, do Grêmio, durante partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro



Botafogo e Grêmio se enfrentaram no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e o resultado foi um empate sem gols. A partida foi marcada por um time alternativo do Fogão, que enfrentou o desgaste acumulado devido à intensa sequência de jogos. Apesar de ter criado as melhores oportunidades, a equipe não conseguiu balançar as redes — pelo menos não de maneira legal, já que Bastos teve um gol invalidado por impedimento. Com esse resultado, o Bota recuperou a liderança do Brasileirão, com 58 pontos na tabela. O Palmeiras, que havia ultrapassado momentaneamente o time carioca ao vencer o Atlético-MG, aproximou-se, agora com 57 pontos.

O treinador Artur Jorge optou por realizar cinco alterações na formação inicial, destacando as entradas de Tiquinho Soares e Tchê Tchê, que foram fundamentais para a dinâmica do jogo. A partida foi bastante disputada, com várias substituições ao longo do tempo. Um dos retornos notáveis foi o de Júnior Santos, que voltou a atuar após um afastamento de dois meses devido a uma lesão. Essa reintegração foi um alívio para a equipe, que busca recuperar jogadores importantes para os próximos desafios.

O Botafogo agora se prepara para o próximo confronto, que será contra o Athletico-PR, marcado para o próximo sábado (5), às 16h30, em Curitiba. A expectativa é de que a equipe possa se recuperar e voltar a somar pontos na competição, especialmente após um jogo em que demonstrou potencial, mas não conseguiu concretizar as oportunidades criadas.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA