Com dois gols de pênalti, Palmeiras vence o Atlético-MG e pula para a liderança do Brasileiro

Raphael Veiga converteu as duas penalidades — uma delas bem polêmica — e deixou o Verdão momentaneamente na ponta; Botafogo pode retomá-la no duelo com o Grêmio, no fim da noite deste sábado

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Raphael Veiga vibra após fazer o primeiro dos dois gols que marcou no jogo contra o Galo



Sem o Allianz Parque nem a Arena Barueri disponível, o Palmeiras enfrentou o Atlético-MG no Brinco de Ouro da Princesa, neste sábado (28), em Campinas, precisando vencer para não perder de vista o Botafogo, com quem disputa o título do Campeonato Brasileiro pelo segundo ano consecutivo. Com dois gols de pênalti — um deles bastante polêmico —, ambos batidos por Raphael Veiga, o Verdão venceu o Atlético-MG por 2 a 1 e alcançou o Botafogo na tabela do Campeonato Brasileiro. Ambos somam 56 pontos, mas o time palestrino leva vantagem no saldo de gols (26 a 21). No entanto, Abel Ferreira e seus comandados precisam torcer para o Botafogo não somar pontos contra o Grêmio no Nilton Santos, no final desta noite.

O Palmeiras foi superior ao Galo do início ao fim, mas chegou ao primeiro gol somente nos acréscimos do primeiro tempo, após uma marcação controversa do árbitro Bruno Arleu de Araujo. Após Maurício finalizar em cima do goleiro Everson, o juiz considerou que o meia palmeirense sofreu uma carga de Igor Gomes. Pênalti que Raphael Veiga cobrou com categoria. Mesmo sem apresentar um grande futebol, o Atlético empatou em uma magnífica cobrança de falta de Hulk, aos 21 minutos da etapa final. O Verdão continuou martelando e novamente teve um pênalti no finalzinho (aos 40), desta vez claríssimo. Dudu, que vem sendo pouco aproveitado por Abel e havia acabado de entrar no lugar de Fabinho, foi derrubado por Rubens em lance muito infantil do atleticano. Veiga novamente se encarregou da cobrança e deu números finais à partida.