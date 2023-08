Botafogo supera frango de Lucas Perri, aplica virada no Inter e faz melhor 1º turno da história do Brasileirão

Glorioso dispara ainda mais na liderança e abre 16 pontos de vantagem para Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Red Bull Bragantino

DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Botafogo venceu o Internacional e garantiu a melhor campanha da história do 1º turno



O Botafogo mostrou mais uma vez sua força, neste sábado, 12, ao derrotar o Internacional por 3 a 1, no Nilton Santos, na abertura da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso, é verdade, saiu atrás do placar graças ao goleiro Lucas Perri, responsável por levar um frango incrível e ver Maurício abrir o placar. No segundo tempo, porém, a Estrela Solitária voltou com tudo, conseguindo a virada relâmpago com Victor Sá e Nicolás Hernández. Depois, Luís Henrique ainda fechou a conta e fez a festa de quase 40 mil pessoas que compareceram ao estádio. Com o resultado, a equipe carioca fecha o 1º turno do Nacional com a melhor campanha da Era dos Pontos Corridos. Com 47 pontos, os botafoguenses igualam a pontuação do Corinthians de 2017, mas ficam à frente dos paulistas pelo número de vitórias (15 a 14).

Mais do que o feito impressionante, o Botafogo abre 16 pontos de vantagem para Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Red Bull Bragantino, os times que aparecem na sequência da tabela de classificação – todos ainda entram em campo nos próximos dias. Agora, o conjunto liderado por Bruno Lage volta a campo no próximo sábado, 19, para enfrentar o São Paulo, no Morumbi. No mesmo dia, o Inter recebe o Fortaleza, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Com 24 pontos, os Colorados estão na 12ª posição e ainda podem perder uma colocação justamente para o Leão do Pici.