Bayern vice na estreia de Kane e gol de Rodrygo pelo Real Madrid: veja o resumo do futebol europeu deste sábado

Temporada já começou na Alemanha, Espanha, França e Inglaterra

EFE/EPA/RONALD WITTEK Harry Kane lamenta derrota do Bayern de Munique para o RB Leipzig



O primeiro final de semana de futebol na temporada europeia 2023/2024 começou bastante animado. Na Alemanha, o Bayern de Munique estreou seu novo reforço, o atacante Harry Kane, contratado por mais de 100 milhões de euros junto ao Tottenham. O Gigante da Baviera, entretanto, não contava que seria dominado pelo RB Leipzig, na decisão da Supercopa da Alemanha. Os bávaros foram derrotados por 3 a 0, sofrendo um hat-trick do espanhol Dani Olmo e ficando com o vice-campeonato. Por falar em Espanha, a rodada inaugural da LaLiga também está agitada. Maior vencedor nacional, o Real Madrid superou o Athletic Bilbao como visitante, anotando 2 a 0, com gols de Rodrygo e Jude Bellingham. A notícia ruim, por outro lado, é que o brasileiro Éder Militão saiu chorando de campo depois de se lesionar. Atual campeão, o Barcelona começa a defesa de seu título neste domingo, 13, contra o Getafe, também fora de casa.

Já na Inglaterra, após o atual campeão Manchester City abrir o campeonato com uma vitória, outros seis jogos foram disputados neste sábado, 12. Segundo colocado na temporada passada, o Arsenal iniciou com o pé direito ao derrotar o Nottingham Forest por 2 a 1, balançando as redes com Saka e Nketiah. Quem também fez bonito foi o Newcastle, responsável por golear o Aston Villa pelo placar de 5 a 1. Os outros placares do dia foram Bournemouth 1 x 1 West Ham, Brighton 4 x 1 Luton Town, Everton 0 x 1 Fulham e Sheffield United 0 x 1 Crystal Palace. Por fim, na França, o Paris Saint-Germain decepcionou, também na abertura da liga. Sem contar com Neymar e Kylian Mbappé, que devem ser negociados, os atuais bicampeões ficaram longe de encantar e empataram em 0 a 0 com o Lorient.