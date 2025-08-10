Botafogo tem 100% de aproveitamento fora de casa desde chegada de Davide Ancelotti

Nos jogos contra Vasco, Sport, Bragantino e Fortaleza, equipe carioca marcou nove gols e não sofreu nenhum

Desde a chegada do técnico Davide Ancelotti, o Botafogo tem demonstrado um desempenho impecável atuando fora de casa. A equipe conquistou 100% de aproveitamento nos quatro jogos que disputou como visitante, com vitórias sobre Vasco, Sport, Bragantino e Fortaleza. Nesta sequência de partidas longe de seus domínios, o time alvinegro marcou nove gols e não sofreu nenhum. A solidez defensiva e a eficiência no ataque têm sido as marcas da equipe sob a nova filosofia de jogo implementada pelo treinador.

A vitória deste sábado (9), uma goleada de 5 a 0 sobre o Fortaleza na Arena Castelão, consolidou a excelente fase do time como visitante. Davide Ancelotti, no entanto, admitiu que a expulsão de Gustavo Mancha, jogador do Fortaleza, no início do jogo condicionou o andamento da partida. Mesmo assim, o técnico elogiou a postura da equipe em manter a intensidade e controlar as ações para construir o resultado elástico. Um dos destaques individuais na goleada foi o lateral Marçal, que marcou dois gols.

Em contraste com a campanha irretocável fora de casa, o desempenho do Botafogo no Rio de Janeiro ainda busca regularidade. Nos quatro jogos disputados em casa desde a estreia de Davide Ancelotti, o time conseguiu apenas uma vitória, além de dois empates e uma derrota.

