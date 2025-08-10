Al-Hilal anuncia contratação do atacante Darwin Núñez, ex-Liverpool

Acordo para a transferência foi selado por uma taxa inicial de 53 milhões de euros (aproximadamente R$ 338 milhões), com um contrato de três anos

Divulgação/@alhilal Al-Hilal anunciou oficialmente a contratação do atacante uruguaio Darwin Núñez, de 26 anos



O Al-Hilal, da Arábia Saudita, anunciou oficialmente neste sábado (9) a contratação do atacante uruguaio Darwin Núñez. O jogador de 26 anos deixa o Liverpool em uma transferência permanente, encerrando sua passagem de três anos pelo clube inglês. O acordo para a transferência foi selado por uma taxa inicial de 53 milhões de euros (aproximadamente R$ 338 milhões). Núñez assinou um contrato de três anos com o clube saudita, que é comandado pelo técnico Simone Inzaghi.

A saída do atacante acontece após um período em que perdeu espaço na equipe titular do Liverpool sob o comando do técnico Arne Slot. Apesar de ser uma figura popular no clube, suas atuações foram consideradas irregulares. A decisão final pela transferência foi do próprio jogador, que optou por um novo rumo na carreira.

Darwin Núñez chegou ao Liverpool em junho de 2022, vindo do Benfica, em uma transferência de valor significativo. Durante seu tempo em Anfield, ele marcou 40 gols em 143 partidas, conquistando títulos como a Premier League e a Copa da Liga Inglesa. Em sua última temporada, contribuiu para a conquista do campeonato nacional.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Liverpool FC confirmou a transferência em seu site oficial, agradecendo ao jogador por suas contribuições e desejando-lhe sorte no futuro. A venda de Núñez faz parte de uma movimentada janela de transferências para o clube inglês, que arrecadou um valor considerável com a saída de atletas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por نادي الهلال السعودي (@alhilal)

Publicado por Nícolas Robert

*Reportagem produzida com auxílio de IA