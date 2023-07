Botafogo vence Grêmio e abre dez pontos de vantagem na liderança do Brasileiro 

Glorioso segurou a pressão do Tricolor gaúcho e ganhou com gols de Carlos Eduardo e Carlos Alberto

PEDRO H. TESCH/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Botafogo venceu o Grêmio como visitante



O Botafogo confirmou a grande fase e conquistou um excelente resultado neste domingo, 9, ao derrotar o Grêmio por 2 a 0, na arena do rival, no encerramento da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo sofrendo uma enorme pressão, o Glorioso viu o goleiro Lucas Perri brilhar e algumas bolas gremistas baterem em sua trave. Na etapa complementar, a Estrela Solitária mostrou oportunismo novamente, marcando com Carlos Eduardo e Carlos Alberto. Com o resultado, o time carioca dispara ainda mais na liderança e vai aos 36 pontos, abrindo dez de vantagem para Flamengo e Grêmio – o Tricolor gaúcho está na terceira posição por ter um saldo de gols inferior. Além de ganhar o confronto direito, o time comandado pelo interino Cláudio Caçapa viu o Rubro-Negro tropeçar no Palmeiras, quinto colocado com 24 pontos.