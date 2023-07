Machado faz golaço, Cruzeiro vence e mantém Vasco na zona de rebaixamento do Brasileiro

Raposa subiu para a oitava posição, enquanto Cruz-Maltino terminará a rodada no penúltimo lugar

Reprodução/Twitter/@Cruzeiro Machado marcou na vitória do Cruzeiro sobre o Vasco



O Cruzeiro conquistou um excelente resultado neste sábado, 8, ao derrotar o Vasco por 1 a 0, em pleno São Januário, no Rio de Janeiro, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro – o estádio ficou com portões fechado por causa da punição aplicada pelo STJD ao Cruz-Maltino. Mesmo atuando visitante, tendo menos posse de bola e finalizando menos, o time mineiro foi mais perigoso durante a partida. O gol solitário do confronto foi marcado por Machado, em linda cobrança de falta, já aos 49 minutos do primeiro tempo. Com categoria, o volante encobriu a barreira e mandou no ângulo do goleiro Léo Jardim. Desta forma, a Raposa vai aos 21 pontos e chega ao oitavo lugar, mas ainda pode ser ultrapassada no decorrer dos jogos deste final de semana. O Gigante da Colina, por sua vez, se mantém com nove pontos, na 18ª posição. A equipe carioca, porém, cairá para a penúltima colocação, já que América-MG (9) e Coritiba (7) se enfrentam ainda neste sábado – o Coelho e o Coxa são os únicos times atrás do Vasco no momento.