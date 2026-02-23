Bragantino pune zagueiro Gustavo Marques e aplica multa de 50% após falas machistas

Clube também informou que o jogador ‘não será relacionado para o jogo contra o Athletico-PR, na quarta-feira’

JOISEL AMARAL/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO SP - PAULISTA 2026, BRAGANTINO X SÃO PAULO - ESPORTES - SP - BRAGANÇA PAULISTA - 21/02/2026 - PAULISTA 2026, BRAGANTINO X SÃO PAULO -GUSTAVO MARQUES JOGADOR DO BRAGANTINO XINGA A ARBITRA DAIANE ao final da partida contra o São Paulo no estádio Cícero De Souza Marques pelo campeonato Paulista 2026. 21/02/2026 - Foto: JOISEL AMARAL/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO



O RB Bragantino anunciou nesta segunda-feira (23) a punição para o jogador Gabriel Marques, que proferiu falas machistas para a árbitra Daiane Muniz durante as quartas de final do Campeonato Paulista. “O Red Bull Bragantino informa que o zagueiro Gustavo Marques receberá uma multa de 50% do total de seus vencimentos em consequência das declarações machistas feitas contra a árbitra Daiane Muniz, após a partida contra o São Paulo”, diz nota, que também acrescenta que o jogador “não será relacionado para o jogo contra o Athletico-PR, na quarta-feira”.

Segundo o clube de Bragança Paulista, o valor da multa será destinado à ONG Rendar, que cuida de mulheres em situação de vulnerabilidade na região bragantina.

Relembre o caso

Na noite de sábado (21), RB Bragantino e São Paulo disputaram uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista. Após a derrota por 2 a 1, ainda dentro de campo, em entrevista à TNT, Gustavo Marques, autor do único gol do Bragantino no jogo, culpou a árbitra da partida pela derrota, dizendo que mulher não deveria apitar confrontos decisivos ou com times grandes da capital, citando o São Paulo, Palmeiras e Corinthians.

“Eu quero falar da arbitragem. Porque não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocarem uma mulher pra apitar um jogo desse tamanho.”, disse. “Eu acho que o São Paulo tem todo mérito, pela camisa, pela tradição que tem. Eu acho que ela puxou pra eles, porque independente da situação, o Red Bull é grande, mas pra ela o São Paulo foi melhor, foi maior.”, continuou.

“Eu acho que esse jogo é critério dela, porque ela não foi mulher. A gente trabalha todo dia, a gente deixa família em casa… irmão, pai, mãe, esposa, todo mundo, pra ela vir e acabar com o sonho. Era o sonho da gente chegar na semi ou até na final, mas ela acabou com o nosso jogo”, acrescentou o jogador.

Já na zona mista, lugar em que os jogadores atendem à imprensa após o jogo, Gustavo Marque disse ter levado uma bronca da mãe e da esposa e se retratou.

“Eu falei coisas que não deveria naquele momento para a Daniela. Fui no vestiário dela para pedir perdão, para a assistente dela também.”, disse. “Então, estou aqui mais uma vez para pedir perdão para todas as mulheres. Quero que possam me perdoar pela minha fala. A minha esposa já me xingou, a minha mãe já me xingou, então estou aqui para pedir perdão”, acrescentou o zagueiro.

Federação Paulista toma providências

Também procurada pela reportagem do Estadão, a Federação Paulista de Futebol (FPF) se manifestou dizendo que encaminhará o caso ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), entidade responsável para avaliar quais as punições podem ser aplicadas a Gustavo Marques.