Bragantino pede desculpas por fala machista de Gustavo Marques; FPF aciona TJD

O Red Bull Bragantino se manifestou em relação às falas machistas do zagueiro Gustavo Marques após a derrota para o São Paulo por 2 a 1, em jogo realizado neste sábado pelas quartas de final do Paulistão.

Depois da eliminação, o defensor atacou a juíza com duras falas misóginas, como “não acho que ela tem a capacidade de apitar um jogo desse”. Procurado pela reportagem do Estadão, o Red Bull Bragantino se manifestou em defesa da árbitra Daiane Caroline Muniz dos Santos, atacada por Gustavo Marques.

O clube de Bragança ainda fez questão de repudiar as atitudes de seu atleta e reforçou o pedido de desculpas feito pelo jogador. Na zona mista após a partida, o jogador admitiu estar errado e disse ter se desculpado à juíza.

Ao Estadão, o Red Bull Bragantino confirmou que Daiane Muniz aceitou o pedido de desculpas, “mas pediu para o Gustavo rever o que fala e tomar mais cuidado, que mesmo de cabeça quente não justifica. Ele reconheceu mesmo que errou e pediu desculpas de novo”.

Depois do ocorrido, o time de Bragança divulgou uma nota oficial. “O Red Bull Bragantino vem a público reforçar o pedido de desculpas a todas as mulheres e, principalmente, à árbitra Daiane Muniz. O clube não compactua e repudia a fala machista do zagueiro Gustavo Marques, dita após a partida.

Ainda no estádio, o jogador e o diretor esportivo do clube, Diego Cerri, se dirigiram até o vestiário da arbitragem para pedir desculpas pessoalmente em nome da instituição e reconhecer o erro. Ambos também atenderam a imprensa no local.

Sabemos que o peso de uma eliminação é frustrante, mas nada justifica o que foi dito. Seja no futebol ou em qualquer meio da sociedade. O clube vai estudar nos próximos dias a punição que será aplicada ao atleta.”

Federação Paulista toma providências

Também procurada pela reportagem do Estadão, a Federação Paulista de Futebol (FPF) se manifestou dizendo que encaminhará o caso ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), entidade responsável para avaliar quais as punições podem ser aplicadas a Gustavo Marques.

Ainda segundo a FPF, é incerto estabelecer um prazo para que as sanções sejam aplicadas ao jogador do Red Bull Bragantino. A reportagem apurou que ainda será avaliado se o TJD irá aceitar a denúncia, e assim sucessivamente.

É válido ressaltar que Gustavo Marques não sofreu nenhum tipo de punição por parte da juíza Daiane Muniz, visto que o jogo já havia sido encerrado quando o jogador dirigiu-se a ela de forma machista. Contudo, junto do apito final, a árbitra expulsou o lateral Juninho Capixaba por gestos irônicos. Jogadores do Bragantino reclamaram de forma acintosa de um pênalti não marcado nos minutos finais de duelo.

A FPF emitiu nota oficial em relação às falas machistas de Gustavo Marques:

“É com profunda indignação e revolta que a Federação Paulista de Futebol recebeu a entrevista do atleta Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, após a partida contra o São Paulo, neste sábado (21), pelo Paulistão Casas Bahia.

Uma declaração em relação à árbitra Daiane Muniz que reflete uma visão primitiva, machista, preconceituosa e misógina, incompatível com os valores que regem a sociedade e o futebol. É absolutamente estarrecedor que um atleta, em qualquer circunstância, questione a capacidade de um árbitro com base em seu gênero.

A FPF tem orgulho de contar em seu quadro com 36 árbitras e assistentes e continua trabalhando ativamente para que este número cresça.

Daiane Muniz é uma árbitra FPF/CBF/FIFA da mais alta qualidade técnica, correta e de caráter. A FPF reforça todo apoio a Daiane e a todas as mulheres que atuam ou desejam atuar em qualquer área do futebol. Nosso trabalho diário é para garantir que o futebol seja um ambiente seguro e justo para todas as mulheres.

Por fim, a FPF encaminhará tais declarações à Justiça Desportiva, para que esta tome todas as providências cabíveis.”

