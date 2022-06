Brasil é derrotado pela Dinamarca em penúltimo amistoso antes da Copa América Feminina 

A equipe treinada por Pia Sundhage volta campo para enfrentar a Suécia, na próxima terça-feira, 28, na Friends Arena, em Estocolmo

A seleção brasileira feminina lutou bastante, mas acabou sendo derrotada pela Dinamarca por 2 a 1 nesta sexta-feira, 25, no Estádio Parken, em Copenhage, no penúltimo amistoso antes da Copa América. Depois de Janni Thomsen abrir o placar com um golaço de cobertura no primeiro tempo, Debinha deixou tudo igual em linda jogada individual, já aos 42 minutos da etapa final. Nos acréscimos, porém, Gejl fez de cabeça, recolou as dinamarquesas na frente do placar e deu a vitória para a equipe da casa. Agora, a equipe treinada por Pia Sundhage enfrenta a Suécia, na próxima terça-feira, 28, na Friends Arena, em Estocolmo. Já a estreia das brasileiras no torneio continental, que acontece na Colômbia, está marcada para 9 de julho, diante da Argentina. Vale lembrar que as três primeiras colocadas da Copa América asseguram vaga na Copa do Mundo de 2023, que acontecerá na Austrália e na Nova Zelândia. Além disso, o vencedor do campeonato da América do Sul irá garantir vaga nas Olimpíadas de Paris-2024.