Sem Marta, Pia Sundhage convoca seleção brasileira para Copa América feminina; confira a lista 

As três primeiras colocadas da competição asseguram vaga na Copa do Mundo de 2023, enquanto a campeã também garante passagem para os Jogos Olímpicos de Paris-2024

Reprodução/CBF Pia Sundhage durante anúncio das convocadas da seleção brasileira feminina



A técnica Pia Sundhage anunciou na tarde desta segunda-feira, 6, a lista de 24 jogadoras convocadas para representar a seleção brasileira feminina na Copa América, marcada para acontecer entre 8 e 30 de julho, na Colômbia. O grande destaque da relação é a ausência de Marta, que sofreu uma grave lesão no fim de março e não vestirá as cores do Brasil no torneio. O grupo de atletas ainda terá dois compromissos antes do início do campeonato. No dia 24 de junho, as brasileiras encaram a Dinamarca, no Estádio Parken, em Copenhage. Quatro dias depois, o amistoso será diante da Suécia, na Friends Arena, em Estocolmo.

O Brasil está no Grupo B da Copa América, ao lado de Argentina, Peru, Uruguai e Venezuela – as duas melhores da chave avançam para a semifinal. Sete vezes campeã do torneio, a seleção brasileira busca ampliar o domínio territorial e conquistar o octa. Vale lembrar que as três primeiras colocadas da competição asseguram vaga na Copa do Mundo de 2023, que acontecerá na Austrália e na Nova Zelândia. Além disso, o vencedor do torneio da América do Sul irá garantir vaga nas Olimpíadas de Paris-2024.

Veja as convocadas para a Copa América:

Goleiras: Letícia (Corinthians), Lorena (Grêmio) e Luciana (Ferroviária).

Zagueiras: Rafaelle (Arsenal), Tainara (Bayern de Munique), Kathellen (Inter de Milão), Antônia, Tamires (Corinthians), Fernanda (São Paulo) e Letícia (Eintracht Frankfurt).

Meio-campistas: Ariadina (Palmeiras), Kerolin (North Carolina), Duda Santos (Palmeiras), Luana (PSG), Adriana (Corinthians), Duda Francelino (Flamengo), Gabi Portillo (Corinthians) e Duda Sampaio (Internacional).

Atacantes: Debinha (North Carolina), Gabi Nunes (Madrid), Geyse (Madrid), Bia Zaneratto (Palmeiras) e Gio Queiroz (Levante)