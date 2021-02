Brasil encerra participação na She Believes Cup com vitória contra o Canadá

Seleção feminina teve duas vitórias e uma derrota na competição com EUA, Argentina e Canadá

Reprodução/ Twitter Debinha e Júlia marcaram os gols da partida



Encerrando sua participação do torneio She Believes Cup, nos Estados Unidos, a seleção brasileira feminina venceu o Canadá por 2 a 0 no início da noite desta quarta-feira, 24. O Canadá é a equipe que o Brasil de Pia Sundhage mais enfrentou desde que a sueca assumiu em 2019: três jogos (duas vitórias e um empate). Com a vitória, a seleção deve ficar em segundo lugar na competição com duas vitórias e uma derrota (para os Estados Unidos no último domingo). As anfitriãs enfrentam a Argentina às 21h (horário de Brasília) e devem confirmar a terceira vitória e o título do torneio.

No jogo do Orlando City Stadium, quem abriu o placar foi Debinha aos 14 minutos. Adriana chutou cruzado, a bola bateu na trave e no rebote a meia empurrou para as redes, fazendo seu 12º gol na era Pia, a maior artilheira do período na seleção. Aos 39, a bola sobrou na grande área para Júlia Bianchi que chutou forte, tirou da goleira e fez o segundo do Brasil. No fim do primeiro tempo, Adriana ainda tentou com um chute de fora da área, mas a bola foi na trave.