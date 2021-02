Com gol de Gabriel Jesus, City vence o Monchengladbach por 2 a 0 na Liga dos Campeões

No segundo jogo do dia, o Real Madrid venceu a Atalanta por 1 a 0, em Bérgamo

Reprodução/ Twitter Gabriel Jesus marcou o segundo gol do City no jogo



Fechando a primeira rodada das oitavas de final da Liga dos Campeões, o Manchester City enfrentou o Borussia Mönchengladbach na Puskás Arena, em Budapeste, e venceu por 2 a 0 com gols de Bernardo e Gabriel Jesus. O atual líder da Premier League dá um passo importante para a partida de volta, do dia 16 de março, às 17h (horário de Brasília), no Etihad Stadium. Por causa da pandemia de Covid-19, o jogo aconteceu em campo neutro, mas o City se sentiu em casa pressionando a defesa alemã durante os 90 minutos. O primeiro gol saiu aos 29 minutos depois que Cancelo cruzou na área e Bernardo Silva apareceu por trás da defesa, cabeceando para o fundo das redes.

No segundo tempo, Gabriel Jesus deixou o dele depois de passe de Bernardo Silva no meio da área. O brasileiro só precisou escorar para o gol. Na segunda partida do dia, a Atalanta recebeu o Real Madrid em Bérgamo e o jogo terminou 1 a 0 para os espanhóis. O lance mais polêmico da partida foi a expulsão de Freuler, aos 17 do primeiro tempo, que derrubou Mendy próximo a área do goleiro Gollini. Nos minutos finais, aos 41, Mendy marcou o único gol da partida. O jogo de volta será no dia 16 de março, mesmo horário, no estádio Alfredo Di Stéfano.