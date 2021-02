Brasil estreia com vitória contra a Argentina no Torneio She Believes

Marta, Debinha, Adriana e Geyse marcaram os gols da partida que terminou em 4 a 1

Reprodução/ Twitter Debinha foi destaque na vitória do Brasil



A seleção brasileira feminina de futebol fez sua estreia no Torneio She Believes nesta quinta-feira, 18, e venceu a Argentina por 4 a 1. Os gols foram marcados por Marta, Debinha, Adriana e Geyse. Pelo lado das argentinas, Larroquette foi quem balançou as redes. Debinha foi o nome da partida. A atacante do North Carolina Courage tem se destacado no comando de Pia. Ela é a jogadora que mais atuou desde que a sueca chegou, 14 jogos ao todo, e a maior artilheira, balançando as redes 11 vezes. O resultado deixa o Brasil com certa vantagem para enfrentar as norte-americanas no domingo, dia 21, às 17h (horário de Brasília). Elas ainda entram em campo hoje contra a seleção do Canadá, às 21h. Para vencer o torneio é preciso somar o máximo de pontos possível, em caso de empate o primeiro critério de desempate é o saldo de gols.

Dentro de campo o Brasil foi melhor, mas teve um pouco de dificuldades de segurar a bola no meio de campo. No ataque, porém, a equipe teve boas chances com Debinha e Tainara nos minutos iniciais, mas foi Marta quem abriu o placar. Aos 30 minutos, Adriana foi derrubada dentro da área e a camisa 10 foi para a cobrança, chutando no meio e balançando as redes. No início do segundo tempo, Debinha recebeu de Bia, chutou no cantinho da goleira Pereyra e marcou o segundo. Adriana também deixou o dela em chute cruzado aos 19. Num lance de desatenção da zaga brasileira, Larroquette diminuiu de cabeça aos 25 minutos. Mas sobrou tempo para Geyse, que tinha acabado de entrar, fechou o placar em 4 a 1 aos 38 minutos.