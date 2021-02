NBA confirma All Star Game de 2021 com apoio a causas sociais e prevenção à Covid-19

Evento acontecerá no dia 07 de março, em Atlanta, com esquema de ‘mini-bolha’ para os jogadores, e sem atrações para o público

Reprodução/Instagram All Star Game de 2021 será disputado em apenas uma noite, no dia 07 de março



Mesmo com casos de Covid-19 entre os atletas desde o início da temporada, em dezembro, a NBA confirmou o All Star Game de 2021 para o dia 7 de março na State Farm Arena, em Atlanta. O evento, que geralmente acontece durante um fim de semana, será disputado em apenas uma noite, começando com o desafio de enterradas, o desafio dos 3 pontos, jogo das estrelas e a partida principal entre os melhores da liga. Para o jogo exibição, a escalação acontecerá através do NBA All-Star Draft, onde dois capitães de equipe selecionarão a partir do grupo de jogadores votados como titulares e reservas em cada conferência e farão suas escolhas. Os capitães serão o Starter All-Star de cada conferência que receber o maior número de votos dos fãs em sua conferência. Os candidatos serão divulgados na noite desta quinta-feira, 18.

Nesse ano, a NBA informou que doará, junto com a Associação Nacional de Jogadores de Basquete (NBPA), mais de US$ 2,5 milhões (R$ 13,57 milhões, na cotação atual) em fundos e recursos para Faculdades e Universidades Historicamente Negras (HBCUs) e no apoio e conscientização sobre equidade e acesso aos cuidados básicos contra o coronavírus, como vacinas. Além disso, o All-Star contará com apresentações especiais de grupos musicais da HBCU, narração de histórias e conteúdo exclusivos de ex-alunos e alunos ilustres.

‘Mini bolha’ para jogadores

Assim como realizou durante a metade da temporada passada, a NBA preparou um esquema de ‘mini-bolha’ para que os atletas e comissão técnica se protejam da doença. Segundo a liga, foram estabelecidas medidas adicionais aos protocolos de saúde e segurança que são usados durante a temporada regular. Isso inclui viagens privadas de ida e volta para Atlanta, hospedagem em um único hotel para jogadores e treinadores e testes PCR aprimorados. Respeitando as regras de distanciamento da cidade de Atlanta, não haverá atividades de fãs, eventos com ingressos ou eventos de hospitalidade como parte do All-Star.