Brasil fecha 2019 no pódio do ranking da Fifa; Bélgica mantém liderança

Divulgação/Amazon Prime Video Seleção brasileira fecha 2019 na terceira posição do ranking da Fifa



A seleção brasileira encerrará 2019 na terceira colocação do ranking da Fifa, que foi atualizado nesta quinta-feira (19), com a Bélgica se mantendo na liderança pelo segundo ano consecutivo, enquanto a França, atual campeã mundial, aparece como vice-líder.

Os comandados de Tite, que tiveram os últimos compromissos em novembro, com derrota para a Argentina e vitória sobre a Coreia do Sul, tem 1.712 pontos, os mesmos da lista revelada um mês atrás, assim como as principais equipes nacionais do planeta.

Os belgas aparecem na ponta do ranking com 1.765 pontos e, em 2019, conseguem fechar o ano na liderança da classificação pela segunda vez história. Os franceses, que em 2018 conquistaram a Copa do Mundo pela segunda vez, estão na segunda colocação com 1.733 pontos.

O ‘top-10’ do ranking é completado por Inglaterra, Uruguai, Croácia, Portugal, Espanha, Argentina e Colômbia, que ocupam da quarta até a décima posição, nesta ordem.

A partir de março de 2020, a seleção brasileira iniciará a campanha nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar. O adversário na estreia será a Bolívia, 75ª colocada e última entre as filiadas à Conmebol.

Além disso, o Chile está em 17º; o Peru em 21º; a Venezuela em 25ª; o Paraguai em 40º; e o Equador em 63º.

Confira abaixo os dez primeiros colocados no Ranking da Fifa:

1. Bélgica 1.765 pontos.

2. Françaa 1.733.

3. Brasil 1.712.

4. Inglaterra 1.661.

5. Uruguai 1.645.

6. Croácia 1.642.

7. Portugal 1.639.

8. Espanha 1.636.

9. Argentina 1.623.

10. Colômbia 1.622.

*Com informações da EFE