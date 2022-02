Brasil fica no empate com a Finlândia e se despede do Torneio da França sem vitória

A sequência de amistosos foi a primeira do ano de 2022 visando a disputa da Copa América, que ocorrerá em julho, entre os dias 8 e 30, na Colômbia

Thais Magalhães/CBF Brasil e Finlândia empataram em 0 a 0 no Torneio Internacional da França



A seleção brasileira feminina voltou a decepcionar, nesta terça-feira, 22, ao empatar com a Finlândia em 0 a 0, no estádio Michel D’Ornalho, em Caen, na terceira e última rodada do Torneio Internacional da França. Apesar de dominar as ações durante praticamente toda a partida, o Brasil não teve muita criatividade e parou no sistema defensivo adversário – Marta e Debinha foram as que mais tentaram. Com o resultado, o time de Pia Sundhage se despede da competição sem vencer – anteriormente, a equipe ficou na igualdade com a Holanda e foi derrotada pelas francesas. A sequência de amistosos foi a primeira do ano de 2022 visando a disputa da Copa América, que ocorrerá em julho, entre os dias 8 e 30, na Colômbia.