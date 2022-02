Dono do Botafogo se manifesta sobre possível contratação de Luis Suárez, do Atlético de Madrid

John Textor falou sobre a informação de que estaria interessado em fechar com o uruguaio, que tem contrato com o clube espanhol somente até a metade do ano

EFE/Rodrigo Jiménez Luis Suárez é o principal atacante do Atlético de Madrid



O estadunidense John Textor, que está prestes a ser oficializado como o acionista majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Botafogo, negou que tenha entrado em contato com Luis Suárez, do Atlético de Madrid – a informação sobre o interesse do clube no uruguaio foi noticiada nesta segunda-feira, 21, pela “Rádio CBN”. Apesar disso, o investidor norte-americano não descartou fazer uma contratação de impacto para o Glorioso. “Finalmente uma história na qual eu possa me empolgar! Não é verdade, mas é divertido refletir”, disse em sua conta no Twitter.

Formado nas categorias de base do Nacional, Suárez teve um rápida passagem pelo time uruguaio, sendo vendido ao FC Groningen, da Holanda, em 2006. Demonstrando muito talento e “faro de gol”, o craque despontou no Ajax, brilhou no Liverpool e se consolidou com uma estrela do futebol mundial no Barcelona. Em 2020, deixou o clube catalão e migrou para o Atlético de Madrid, onde tem contrato até junho de 2022. Apesar disso, recentemente, o centroavante afirmou que não se entusiasmava com a possibilidade voltar para a América do Sul. “Tenho 34 anos e me resta um ano de contrato com o Atlético (na época). Valorizo muito o esforço que fiz para estar no topo do futebol e deixar uma boa imagem. (Se) Voltar ao futebol sul-americano com 36 ou 37 anos, as pessoas vão me cobrar como se eu tivesse 27 ou 30 anos. (Se for para) Deixar uma imagem de que eu não posso render nesse nível, prefiro evitar. Para que não me digam que eu já não corro como antes e que não faço os mesmos gols de antes. Prefiro continuar aproveitando de outra forma, onde a condição física chegue e onde eu conseguir chegar, e eu possa desfrutar mais do futebol sem tanta pressão”, disse à ESPN, em outubro do ano passado.

…Finally, a story that I can sink my teeth into! It’s not true, but it’s fun to ponder. https://t.co/kMMugCP1Wa — John Textor (@JohnTextor) February 21, 2022

Atualmente com 35 anos, Suárez coleciona 21 títulos na carreira, sendo a Liga dos Campeões 2014/15 , defendendo as cores do Barcelona, um dos principais. Na equipe blaugrana, o atacante também faturou o Mundial de Clubes e o tetra do Campeonato Espanhol. Já no Atleti, ele também venceu a “La Liga”, marcando o gol da taça na última rodada. Já na seleção uruguaia, o “Pistoleiro” entrou na história ao ganhar a Copa América de 2011 e tornar-se o maior artilheiro da história da “Celeste”. De acordo com o site ‘Ogol”, Suárez soma 845 jogos oficiais, com 518 bolas nas redes.